"Газпром" увеличил свои претензии к "Нафтогазу" на $2,5 миллиарда - почти до $32 миллиардов

Российский газовый монополист «Газпром» увеличил исковые требования к госхолдингу «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже до 31,759 млрд долл. с 29,2 млрд долл.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«ПАО «Газпром» направило в Стокгольмский международный арбитраж уточненные требования к НАК «Нафтогаз Украины» по контракту купли-продажи газа от 19 января 2009 года»,- говорится в сообщении.

«Общая сумма требований «Газпрома», с учетом включения дополнительного требования - оплаты 2,549 млрд долл. за невыбранные в 3-м квартале 2015 года объемы газа по условию «бери или плати», составляет 31,759 млрд долл.», - добавили в «Газпроме».

В пресс-службе отмечают, что в 2015 году условие «бери или плати» не применялось для НАК «Нафтогаз Украины» в 1, 2 и 4 кварталах.

Как сообщал УНИАН, Украина ведет судебные споры против российского «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам. Первый – это контракт купли-продажи российского газа, по которому Украина требует от Российской Федерации 14,5 млрд долл. Второй – это транзитный контракт, согласно которому Украина требует от российского «Газпрома» 8,2 млрд долл.

«Газпром» до 9 октября 2016 года должен предоставить в Стокгольмский арбитраж ответ на исковые требования НАК «Нафтогаз Украины», которые украинская энергокомпания подала в 2015 году, стремясь внести изменения в газовые контракты от 2009 года.

В октябре 2014 года «Нафтогаз Украины» обратился в Стокгольмский арбитраж для пересмотра контракта на транзит газа с российским «Газпромом», а также для компенсации средств за недостаточные объемы его прокачки через Украину.

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В июне 2014 года компания «Нафтогаз Украины» также подала иск к российскому газовому монополисту «Газпрому» в Арбитражный институт при торговой палате Стокгольма. Кроме пересмотра цены на российское топливо, которая резко возросла со второго квартала 2014 года более чем на треть - до 485 долл. за тыс. кубометров, в исковом заявлении «Нафтогаза» содержится требование к «Газпрому» вернуть 6 млрд долл., которые украинская компания переплатила с 2010 года.

Украина хочет пересмотреть в целом условия газового контракта с «Газпромом» от 2009 года.