"Энергоатом" привлек у "Ощадбанка" кредиты на 700 миллионов гривень

Госкомпания «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, привлекла у государственного «Ощадбанка» два кредита на общую сумму 700 млн грн.

Об этом говорится в сообщении компании на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства привлекаются на 1 год.

Кредитное соглашение было подписано 11 марта 2016 года.

Читайте также "Энергоатом" в прошлом году получил 1,2 миллиарда гривень прибыли

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства почти 60% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность всех АЭС страны.