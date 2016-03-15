США отказываются от проектов по добыче нефти в Атлантическом океане - СМИ

Администрация президента США Барака Обамы сворачивает планы по размещению новых установок для бурения нефтяных и газовых скважин в водах Атлантического океана, сообщает Газета.ru со ссылкой на Bloomberg.

"Администрация Обамы приступила к сворачиванию планов по открытию вод Атлантического океана для нового поколения установок по бурению нефтяных и газовых скважин после протестов со стороны защитников окружающей среды", - говорится в сообщении.

Как отмечается, что изначально США планировали провести аукцион на право проведения бурения на участке площадью 104 миллиона акров (421 квадратный километр) в Атлантике в 2021 году.

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По данным агентства, такое решение было принято после выступлений защитников окружающей среды и жителей побережья с тем, что буровая деятельность угрожала морской жизни, рыбной ловле и туризму на Восточном побережье США.