Цены на нефть продолжают снижаться

Фьючерсы на Brent подешевели на $0,95 до $38,58 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,89 до $36,29. В понедельник цена американского эталона WTI снизилась на 3,4 процента, пишет Рейтер.

Хотя Саудовская Аравия и Россия договорились о прекращении повышения добычи нефти, Иран не планирует делать этого в ближайшем будущем, а запасы нефти в США продолжают расти.

По мнению опрошенных аналитиков, на прошлой неделе запасы выросли на 3,3 миллиона баррелей и пятую неделю подряд достигли рекордного объема.

"Главной темой для нефтяных рынков остается соглашение о добыче, и поскольку производители не хотят снижать ее, возможно дальнейшее падение цен", - говорится в отчете банка ANZ.

Иран не готов обсуждать стабилизацию добычи, пока она не достигнет 4 миллионов баррелей в сутки. Сейчас Иран добывает 3,1 миллиона баррелей в сутки и стремится повысить экспорт, упавший во время санкций до 1 миллиона баррелей в сутки с 2,5 миллиона до 2011 года.

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Иран со временем может присоединиться к соглашению о замораживании добычи, а следующая встреча стран-экспортеров нефти может состояться в Дохе в апреле, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в понедельник после встречи с иранским коллегой.

ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть, добываемую в странах организации, в этом году с учетом избыточного предложения со стороны не входящих в картель производителей.