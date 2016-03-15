"Нафтогаз" ответил "Газпрому": за І квартал потребует около $1 миллиарда недоплаты за транзит

Крупнейший в Украине государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» продолжит повышать исковые требования в Стокгольмском арбитраже к российскому газовому монополисту «Газпрому» до окончания судебного процесса, сообщил в Facebook директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Касательно увеличения исковых требований «Газпрома» к «Нафтогазу». Не стоит этому удивляться, или тем более переживать по этому поводу. До окончания арбитражного процесса в Стокгольме обе стороны будут увеличивать свои исковые требования», - написал Витренко.

По его словам, только за первый квартал 2016 года «Нафтогаз» выставит «Газпрому» счет на около 1 млрд долл. в качестве недоплаты за транзит российского газа по территории Украины.

«Газпром» же в свою очередь, как отмечает Витренко, будет насчитывать «Нафтогазу» дополнительные сумы за тот газ, который российская компания хочет продать Украине, ссылаясь на принцип "бери или плати".

«Мы («Нафтогаз» - УНИАН) будем указывать на то, что этот принцип не может применяться по ряду причин (завышенная цена, абсолютно неадекватный объем, незаконные ограничения по месту назначения поставок и т.д.)», - сообщил топ-менеджер украинской компании.

«А мы им будем насчитывать дополнительные суммы как компенсацию за нашу переплату (по сравнению со справедливой ценой) за поставленный нам газ (например, в 2015 году) и их недоплату за предоставленные нами услуги по транзиту», - подчеркнул Витренко.

Как сообщал УНИАН, «Газпром» увеличил исковые требования к государственному энергохолдингу «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже до 31,759 млрд долл. с 29,2 млрд долл.

В свою очередь, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев оценивает общую сумму претензий его компании к российскому «Газпрому» в 30 млрд долл.

«Нафтогаз» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и купли-продажи Украиной российского газа. Также «Нафтогаз» намерен судиться с Россией по поводу потери своих активов в Крыму в результате аннексии полуострова.