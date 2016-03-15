Российская "Транснефть" продала украинский трубопровод
Покупателем является швейцарская компания International Trading Partners.
ОАО «АК «Транснефть» закрыло сделку по продаже нефтепродуктопровода «ПрикарпатЗападтранс», расположенного на территории Украины.
Об этом сообщается на сайте «Транснефти» со ссылкой на президента компании Николая Токарева.
«Сделка уже закрыта», — сказал он, не уточнив стоимость. «Это вопрос коммерческого порядка. Там все сделано корректно», — добавил глава компании.
Помощник Токарева Игорь Демин уточнил в беседе с РБК, что покупателем является швейцарская компания International Trading Partners. Демин также не назвал сумму сделки.
В августе 2015 года стало известно, что International Trading Partners AG обратилась в Федеральную антимонопольную службу РФ с ходатайством о покупке 100% акций «Юго-Запад Транснефтепродукта», в собственности которого находится «ПрикарпатЗападтранс». ФАС одобрила эту сделку.
«Транснефть» в настоящее время не осуществляет прокачку нефтепродуктов по территории Украины. Причиной этого стали многочисленные суды относительно того, кто является собственником трубопровода.
Как сообщал УНИАН, в марте 2015 года Высший хозяйственный суд Украины вернул в госсобственность Украины магистральные нефтепроводы "Самара - Западное направление" и "Грозный - Армавир - Трудовая".
Указанный магистральный нефтепровод был построен во времена СССР как стратегический объект. С 24 августа 1991 года он стал собственностью Украины. Однако им продолжило пользоваться предприятие "Прикарпатзападтранс" для транспортировки по территории Украины российских светлых нефтепродуктов.
В связи с этим ГПУ обратилась с иском о признании права собственности на указанное имущество за государством и истребовании его из незаконного владения коммерческой структуры. Решениями судов первой и апелляционной инстанций иск прокурора был удовлетворен полностью.
"Прикарпатзападтранс" и ряд акционерных компаний РФ обжаловали судебные решения в Высшем хозсуде Украины.
Суд кассационной инстанции, рассмотрев дело 17 марта 2015 года, согласился с доводами прокурора и оставил судебные решения без изменений.