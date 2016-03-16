Цены на нефть вернулись к росту - Brent торгуется выше $39

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,47 до $39,21 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,58 до $36,92. Во вторник цены упали примерно на 2 процента, пишет Рейтер.

Американский производитель сланцевой нефти Linn Energy пропустил выплаты процентов по кредитам и считает банкротство неизбежным. Ряд других компаний вынуждены просить дорогие кредиты у частных инвестиционных фирм.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,5 миллиона баррелей, по данным Американского института нефти, при прогнозе повышения на 3,4 миллиона баррелей.

"Сегодня возможно повышение цен, связанное с вероятностью сокращения добычи в США", - говорится в отчете Phillip Futures. По мнению аналитиков этой фирмы, цена WTI в среду не превысит $39,83, а Brent - $40,17 за баррель.

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Аналитики предупреждают, что 40-процентное повышение цен по сравнению с отмеченными в начале года многолетними минимумами было чрезмерным и было связано в основном с рыночными спекуляциями, а не изменением спроса и предложения. Аналитики также не рассчитывают, что прекращение роста добычи поможет сократить избыток нефти на мировом рынке.

"Если и удастся договориться о замораживании добычи, ничего не изменится, просто сохранится уже существующий избыток", - написал в отчете аналитик Capital Economics Томас Пью.