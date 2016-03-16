Демчишин намерен в среду инициировать отставку главы "Энергоатома" - депутат

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, которого СМИ обвиняют в лоббировании интересов российского бизнесмена Константина Григоришина, намерен сегодня на заседании правительства поднять вопрос увольнения президента Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрия Недашковского.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины Игорь Луценко.

«Источники в правительстве прогнозируют, завтра (16 марта – УНИАН) с голоса Демчишин на заседании КМУ будет вносить вопрос об отставке Недашковского с должности председателя правления «Энергоатома» с формулировкой «за невыполнение контракта», - написал депутат.

При этом он отметил, что в 2012 году с такой же формулировкой Недашковского уволил бывший министр энергетики Юрий Бойко, являющийся в настоящее время главой фракции «Опозиционный блок».

Также он сообщил, что в четверг, 10 марта, Генеральная прокуратура Украины провела в госкомпании «Энергоатом» обыски и изъяла большое количество документов.

Источники УНИАН в министерстве подтвердили вышеупомянутые намерения главы ведомства, уточнив, что сначала министр собирался уволить Недашковского за недовыработку электроэнергии на АЭС, но потом изменил формулировку. По словам источника, между Демчишиным и Недашковским часто возникают противоречия по вопросам работы атомной отрасли. Собеседник рассказал, что причина антипатии Демчишина к Недашковскому в нежелании последнего бездумно исполнять команды министра, который за год своей работы не разобрался в нюансах работы энергорынка, в том числе - и в работе АЭС. В частности, по словам источника, «Энергоатом» сегодня настаивает на том, что без необходимых инноваций на АЭС невозможно начать маневренные режимы работы, которые требует выполнять министр.

Кроме того, профильное министерство затягивает процесс реализации проекта строительства в Чернобыльской зоне отчуждения Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) с украинских АЭС. Сейчас Украина ежегодно платит России порядка 200 млн долл. за временное хранение отработавшего топлива, которое через несколько лет все равно должно вернуться в Украину и храниться в ЦХОЯТ.

Как отмечает источник в министерстве, глава «Энергоатома» также последовательно выступал против организованного Демчишиним импорта электроэнергии из России, а также поставок электроэнергии в оккупированный Крым.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины назначил президентом госкомпании «Энергоатом Юрия Недашковского 5 марта 2014 года. До этого Недашковский уже трижды возглавлял компанию.

Читайте также"Энергоатом" с начала года увеличил доход от реализации электроэнергии на 25%

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В 2015 году «Энергатом» получил 1,168 млрд грн чистой прибыли.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.