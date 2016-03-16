Переговоры о заморозке добычи нефти: страны-производители могут собраться 17 апреля в Катаре

Страны-производители нефти проведут переговоры о замораживании добычи 17 апреля в столице Катара Дохе, сообщает Рейтер со ссылкой на источники.

По словам источников, встреча состоится даже без участия Ирана, который не намерен останавливать повышение добычи, пока она не достигнет 4 миллионов баррелей в сутки.

"Это шаг назад, но он не обязательно повлияет на уже существующую позитивную атмосферу", - сказал источник в ОПЕК о нежелании Ирана присоединяться к соглашению о замораживании добычи.

Предварительная договоренность об этом была достигнута в феврале между лидером ОПЕК Саудовской Аравией, крупнейшим из не входящих в ОПЕК производителем нефти Россией, Венесуэлой и Катаром. Позднее еще несколько стран выразили готовность прекратить рост добычи.

"Если остальные заморозят добычу, а Иран не согласится, это не поможет рынку, если только спрос не будет очень большим. Добыча в январе и так была высокой", - сказал другой представитель ОПЕК.

Иран со временем может присоединиться к соглашению о замораживании добычи, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в понедельник после встречи с иранским коллегой.

Состав участников предстоящей встречи пока неизвестен. Кувейт и ОАЭ говорили, что присоединятся к соглашению, но не получили приглашений на встречу. Ирак, чья добыча в 2015 году росла быстрее всех в ОПЕК, назвал приемлемым план замораживания добычи, потому что от падения цен на нефть страдают все страны-производители.

Напомним, ранее планировалось, что встреча стран-производителей нефти состоится в марте, возможно в России.