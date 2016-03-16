"Роснефть" хочет продать Индии 50% своего крупнейшего месторождения

В ходе визита в Индию президент «Роснефти» Игорь Сечин и руководители трех индийских компаний — Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources — подписали соглашение об основных условиях приобретения группой индийских компаний до 23,9% «Ванкорнефти», говорится в сообщении российской компании, пишет РБК. Этот документ предусматривает возможность заключения юридически обязывающих документов о сделке купли-продажи.

Еще до 26% «Ванкорнефти» может приобрести четвертая индийская компания — ONGC Videsh Limited. Это предусмотрено меморандумом по вопросам сотрудничества по Ванкорскому месторождению, который также был подписан в среду. Таким образом, четыре индийские компании могут получить до 49,9% «Ванкорнефти», а «Роснефть» сохранит за собой мажоритарную долю в проекте, подчеркивается в сообщении.

Сумма предполагаемых сделок не раскрывается. Весь Ванкор можно оценить в $9–12 млрд, говорит аналитик ​Raiffeissenbank Андрей Полищук. Значит, сумма сделки с индийскими компаниями может составить $4,5–6 млрд.

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ONGC и «Роснефть» еще в сентябре 2015 года подписали договор о продаже 15% «Ванкорнефти» и акционерное соглашение, предоставляющее индийской компании два места в совете директоров предприятия. Завершение этой сделки ожидается в «кратчайшие сроки», сообщает «Роснефть». Теперь ONGC может увеличить свою долю почти вдвое — до 26%.

Ванкорское месторождение — крупнейшее из месторождений, открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние двадцать пять лет. Оно расположено на севере Восточной Сибири в Туруханском районе Красноярского края в 142 км от города Игарка. В 2015 году на Ванкоре было добыто 22 млн т нефти и 8,71 млрд куб. м газа. Ванкорское месторождение является основным для поставок нефти в Китай по контракту «Роснефти».

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Меморандум с ONGC предполагает изучение потенциала развития совместной деятельности в области трейдинга углеводородов, в частности, заключение долгосрочных договоров на поставку нефти. А меморандум с Oil India, Indian Oil и Bharat Petroresources — проведение совместного анализа потенциального партнерства с целью разработки Сузунского, Тагульского и Лодочного месторождений, которые входят в Ванкорский кластер.

Ранее долей в «Ванкорнефти» интересовалась китайская CNPC: в ноябре 2014 года было подписано рамочное соглашение о продаже ей 10%, сделку поддерживал президент Владимир Путин, но она так и не состоялась.