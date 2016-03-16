Демчишин летит в Брюссель договариваться о дате трехсторонних газовых переговоров

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин 17 марта в Брюсселе обсудит с вице-президентом Европейкой комиссии Марошем Шефчовичем дату трехсторонних газовых переговоров с Россией.

Об этом он сообщил журналистам после заседания правительства 16 марта в Киеве.

«Дата трехсторонней встречи по газу пока неизвестна, но завтра буду встречаться с Шефчовичем в Брюсселе, там и обсудим этот вопрос», - сказал Демчишин.

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Ранее, в начале марта, Шефчович предлагал провести трехсторонние переговоры по газу с Украиной и Россией в конце текущего отопительного сезона, который должен завершиться к 15 апреля 2016 года.

Также он призвал Украину готовиться к следующему отопительному сезону и новым переговорам с "Газпромом", так как Стокгольмский арбитраж до конца 2016 года не успеет разрешить газовые споры между "Нафтогазом" и российским монополистом.