Украина к зиме хочет накопить до 17 миллиардов кубов газа

Украина планирует к следующему отопительному сезону довести запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) до 17 миллиардов кубометров, что соответствует показателям зимы 2015-2016 годов, сообщил журналистам министр энергетики Владимир Демчишин после заседания правительства.

"Объем запасов газа, который понадобится на следующий отопительный сезон, – порядка 17 миллиардов кубометров. И поскольку Украина открыла рынок для разных трейдеров, то закупки будет вести не только "Нафтогаз", - сказал Демчишин.

По его предположениям, крупнейший в Украине государственный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" будет закупать газ только для населения.

"Нафтогаз", видимо, будет закупать только газ для населения», - отметил министр энергетики.

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Как сообщал УНИАН, запасы природного газа в украинских подземных хранилищах с 7 по 12 марта сократились на 2%, или на 199 миллионов кубометров, - до 9,474 миллиарда кубометров с 9,673 миллиарда кубометров.

Отопительный сезон планируется завершить к 15 апреля 2016 года.