Долг потребителей перед "Нафтогазом" за неделю увеличился на 16%

Предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), а также ряд промышленных потребителей по состоянию на 15 марта 2016 года задолжали НАК "Нафтогаз Украины" 23,1 миллиарда гривень за потребленный природный газ, что на 16%, или на 3,2 миллиарда гривень, больше показателя прошлой недели, говорится в сообщении государственного энергохолдинга.

Согласно сообщению, долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, используемый для производства тепловой энергии, составляет около 87% от общей суммы задолженности, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии, - около 9%, долг прямых промышленных потребителей - около 4%.

"Рост задолженности ТКЭ и ТЭЦ в течение третьей недели месяца является типичным и объясняется оформлением актов приема-передачи объемов газа, потребленного в декабре прошлого года, а расчеты населения за услуги по поставке тепловой энергии в предыдущем месяце осуществляются до 20-го числа текущего месяца", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

Прямые промышленные потребители, по данным "Нафтогаза", за прошедшую неделю увеличили задолженность за газ на 2% - до 928 миллионов гривень.

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Как сообщал УНИАН, глава Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк прогнозирует с 1 апреля 2016 года повышение минимального тарифа на газ для населения и теплокоммунэнерго на 53%, до 5 тысяч 500 гривень с НДС за тысячу кубометров с 3 тысяч 600 гривень с НДС.

По словам Вовка, при увеличении минимального тарифа на газ для ТКЭ до 5 тысяч 500 гривень за тысячу кубометров стоимость централизованного отопления увеличится в среднем на 80% в месяц.