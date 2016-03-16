Глава "Укрнафты" предлагает погасить налоговые долги компании через процедуру досудебной санации

Глава "Укрнафты" Марк Роллинс предлагает решить вопрос погашения около 10 миллиардов гривень прежних налоговых задолженностей компании через процедуру досудебной санации, в результате которой крупнейшему в Украине нефтедобытчику могут предоставить годовую отсрочку по выплате задолженности.

"Я рассчитываю на поддержку досудебной санации со стороны наблюдательного совета, государства и других заинтересованных сторон", - сказал глава "Укрнафты" на пресс-конференции в Киеве.

По словам Роллинса, для всех согласований необходимо провести заседание наблюдательного совета "Укрнафты", затем общее собрание акционеров компании, а далее провести собрание кредиторов, крупнейшим из которых на сегодняшний день является Государственная фискальная служба.

"От инициации процесса до утверждения плана досудебной санации пройдет примерно три месяца, возможно больше", - сказал Роллинс.

При этом он отметил, что компания на сегодняшний день продолжает генерировать положительный денежный поток.

Роллинс сообщил, что "Укрнафта" не сможет сразу погасить около 10 миллиардов гривень прежней задолженности перед ГФС, и в противном случае, если не будет достигнута договоренность об отсрочке, компании придется подавать на банкротство, что повлечет за собой распродажу активов крупнейшей в Украине нефтедобывающей компании.

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Как сообщал УНИАН, глава "Укрнафты" Марк Роллинс прогнозирует по итогам 2015 года получение убытка компанией из-за падения мировых цен на нефть.

"Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.