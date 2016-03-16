НАБУ проводит обыски в офисах фирм, связанных с преступными схемами реализации газа "Укргазвыдобування"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сегодня, 16 марта, проводят ряд обысков на территории города Киева и Киевской области, в частности, в офисах фирм, деятельность которых связывают с преступными схемами реализации природного газа в рамках совместной деятельности с госкомпанией "Укргазвыдобування", сообщает пресс-служба бюро.

"Основанием для проведения обысков было соответствующее судебное решение. Обыски были проведены в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с "Укргазвыдобування", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщают, что, согласно сведениям, внесенным в Единый реестр досудебных расследований, газ реализовывался по ценам ниже рыночных, в результате чего государственным интересам был причинен существенный вред.

"По оценкам детективов НАБУ, речь идет о сумме более 1 миллиарда гривень", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, во время обыска в одном из офисов была обнаружена табличка, которая указывает, что в нем якобы находится приемная народного депутата Александра Онищенко, о чем он публично заявил в СМИ. Однако в НАБУ сообщают, что, по данным Верховной Рады Украины, приемная народного депутата по указанному адресу не зарегистрирована. Право собственности на офис, в котором проводится обыск, народному депутату также не принадлежит.

"Подчеркиваем, что обыски в указанном помещении проводились из-за того, что по этому адресу находятся фирмы, деятельность которых расследуется НАБУ в рамках упомянутого уголовного производства", - отмечает пресс-служба.

Между тем сообщается, что, вопреки информации, распространенной некоторыми СМИ, следственные действия не имеют ничего общего с так называемым "делом Мартыненко" (экс-депутат Николай Мартыненко).

По данным НАБУ, в понедельник, 15 марта, Онищенко действительно был вызван в качестве свидетеля на допрос в производствах, в которых фигурирует Мартыненко.

"Однако сообщаем, что решение суда на проведение обысков в этих помещениях было получено задолго до вызова господина Онищенко на допрос или любых других событий, с которыми последний связывает проведенные сегодня следственные действия", - уточнили в НАБУ.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2015 года депутат Татьяна Чорновил заявила, что частные компании, заключившие договоры о совместной деятельности с государственной компанией "Укргазвыдобування" и пользующиеся ее скважинами, за первые 7 месяцев 2015 года недоплатили 1 млрд грн ренты за пользование недрами. По информации депутата, 4 из 5 проблемных предприятий имели договоры совместной деятельности с "Укргазвыдобування". При этом три из них связаны с членом депутатской группы "Воля народа" Александром Онищенко-Кадыровым, одно предприятие связано с депутатом Ярославом Москаленко.

Кроме того, ранее "Укргазвыдобування" обвиняла частную газодобывающую компанию "Карпатыгаз", которую СМИ связывают с бизнесменом Дмитрием Фирташем, в отказе выполнять свои обязательства по договору о совместной деятельности.

В начале февраля глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко заявил, что через суд хочет расторгнуть почти все договоры о совместной деятельности, по которым часть месторождений компании была отдана частным инвесторам.

По его словам, в 2015 году частные инвесторы не выполнили свои обязательства по объемам инвестиций в данные месторождения, что привело к падению добычи газа на 360 миллионов кубометров - до 1,159 миллиарда кубометров.

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Справка УНИАН. "Укргазвыдобування" - крупнейшая газодобывающая компания Украины, на которую приходится около 75% всего добываемого в Украине газа. 100% акций компании принадлежат НАК "Нафтогаз Украины".