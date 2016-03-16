Демчишин опровергает информацию о намерении уволить главу "Энергоатома" по личным мотивам

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин опровергает информацию о намерении уволить по личным мотивам президента Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" Юрия Недашковского.

Об этом он сообщил журналистам после заседания правительства.

"Сегодня вы видели, это не вопрос "Энергоатома" или Недашковского. Это вопрос ТОП-50 (крупнейших компаний - УНИАН). Мы говорили о том, что на ключевых предприятиях надо поменять руководителей. Или хотя бы не поменять, но провести конкурсы", - сказал Демчишин.

По словам министра, у него есть аргументация необходимости замены руководителей на крупнейших госкомпаниях, которую он намерен предоставить на заседании правительства 18 марта, когда будут отчитываться о своей работе руководители украинских энергокомпаний.

"У меня есть своя аргументация. Если мы в пятницу (18 марта - УНИАН) встретимся, мы об этом поговорим. Но мы должны дать возможность лучшим кандидатам занять позиции на предприятиях", - добавил Демчишин.

По его мнению, если в Украине проводятся конкурсы на руководителей госкомпаний "Укрэнерго", "Центрэнерго", "Укринтерэнерго", то также должны быть конкурсы на руководителей "Энергоатома" и НАК "Нафтогаз Украины".

"Проводить однобоко конкурсы по одной части, а все остальные предприятия оставить… Если текущие руководители считают, что они лучшие, то они должны себя чувствовать легко, потому что они победят в этом конкурсе. В чем проблема?" - подчеркнул министр.

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В то же время источники УНИАН в Кабмине сообщили, что во время правительственного совещания, которое проводилось перед открытым заседанием Кабинета министров, Демчишин поднимал вопрос замены руководителя исключительно в госкомпании "Энергоатом".

Как отметил источник, министр предлагал назначить на должность главы компании начальника управления по вопросам ядерной энергетики и атомно-промышленного комплекса Минэнергоугля Сергея Ермака. По данным СМИ, Ермак ранее работал финансовым директором компании «Билла-Украина» и никогда не работал в атомной отрасли.

Между тем, в ходе заседания правительства 16 марта премьер-министр Украины Арсений Яценюк также сообщил, что на совещании поднимался вопрос лишь одной энергокомпании – "Энергоатома".

"Сегодня во время правительственного совещания был поднят вопрос об одной из энергетических компаний – "Энергоатом", - сказал Яценюк.

При этом он предложил пригласить на заседание правительства 18 марта руководителей всех крупнейших энергокомпаний страны, в том числе "Энергоатома", для того чтобы заслушать отчеты о работе компаний и уплате налогов.

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Как сообщал УНИАН, 15 марта народный депутат Украины Игорь Луценко в Facebook сообщил, что министр энергетики Владимир Демчишин, которого СМИ обвиняют в лоббировании интересов российского бизнесмена Константина Григоришина, намерен на заседании правительства 16 марта поднять вопрос увольнения президента "Энергоатома" Юрия Недашковского с формулировкой "за невыполнение контракта".

При этом Луценко отметил, что в 2012 году с такой же формулировкой Недашковского уволил бывший министр энергетики Юрий Бойко, являющийся в настоящее время главой фракции "Оппозиционный блок".

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

В 2015 году"Энергатом" получил 1,168 миллиарда гривень чистой прибыли.