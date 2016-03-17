Нефть дорожает на данных о запасах в США

Цены на нефть в четверг растут, продолжая отыгрывать данные Американского института нефти (API) и Минэнерго США по запасам нефти в стране, которые оказались лучше, чем ожидалось, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 07:10 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,79% - до 40,65 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,46%, до 39,02 доллара за баррель.

"Cогласно отчету API о недельных запасах в стране, опубликованному в cреду, показатель вырос на 1,5 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали более значительного роста показателя - на 3,4 миллиона баррелей", - говорится в сообщении.

Позже управление энергетической информации Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 марта, увеличились на 1,3 миллиона баррелей, или на 0,3% - до 523,2 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что показатель увеличился на 3,414 миллиона баррелей - до 525,314 миллиона баррелей.

Отмечается, что добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, сократилась на 0,1%, или на 10 тысяч баррелей в сутки — до 9,068 миллиона баррелей в сутки. Запасы бензина в США сократились на 0,7 миллиона баррелей, или на 0,3%, — до 249,7 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов также снизились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,7%, — до 161,3 миллиона баррелей.

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Помимо этого, положительное влияние на стоимость нефти оказало решение Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. По итогам очередного заседания в среду регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,25-0,5% годовых. Он также изменил прогноз по росту ставки в текущем году - она должна увеличиться до 0,9% вместо ожидавшихся в декабре 1,4%.