Обошлись без России: запасы газа к концу отопительного сезона превысят прошлогодний показатель
Отмечается, что Украина впервые прошла отопительный сезон без закупок газа у "Газпрома".
Госкомпания "Укртрансгаз", оператор газотранспортной системы Украины, прогнозирует до конца отопительного сезона 2015-2016 годов сокращение запасов природного газа в подземных хранилищах до 9 миллиардов кубометров с текущих 9,3 миллиарда кубометров.
Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил глава "Укртрансгаза" Игорь Прокопив.
"Выйдем из отопительного сезона с запасами на уровне 9 миллиардов кубометров", - сказал он.
При этом он подчеркнул, что Украина впервые прошла отопительный сезон без закупок газа у "Газпрома".
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Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики Владимира Демчишина, Украина планирует к следующему отопительному сезону довести запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) до 17 миллиардов кубометров, что соответствует показателям на начало зимы 2015-2016 годов.
Отопительный сезон планируется завершить к 15 апреля 2016 года.
На 14 апреля 2015 года, когда Украина завершила отопительный сезон и приступила к закачке газа, в ПХГ находилось 7,7 миллиарда кубометров.