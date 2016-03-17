"Укртрансгаз" спрогнозировал, каким будет объем транзита российского газа в этом году

Глава госкомпании "Укртрансгаз" Игорь Прокопив надеется, что в 2016 году транзит российского газа через Украину сохраниться на уровне 2015 года, около 67 миллиардов кубометров.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

"На сегодняшний день транзит 231 миллион кубометров в сутки. Пока видим, что идем на уровне 2015 года, то есть, возможно, 67 миллиардов кубометров и те 2 миллиарда долларов мы должны получить", - сказал Прокопив.

При этом он отметил, что этот показатель не подтвержден договорными условиями, поскольку компания не ведет никаких переговоров с российской стороной и выполняет лишь диспетчерские заявки на транзит.

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Как сообщал УНИАН, транзит российского газа через территорию Украины в Европейский Союз и Молдову за 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом на 7,9%, до 67,1 миллиарда кубометров.

НАК "Нафтогаз Украины" предложил "Газпрому" провести переговоры по стоимости услуг по транзиту российского газа в ЕС после того, как 29 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые правила ценообразования на данный вид услуг.

Однако согласно существующему контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом", по которому стороны спорят в Стокгольмском арбитраже, стоимость услуг по транзиту российского газа через Украину привязывается к цене на газ.

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Как ожидается, новая система тарифообразования должна привести к удорожанию услуг Украины по транзиту российского газа в ЕС. Но из-за наличия спорного контракта, составленного согласно шведскому праву, цена транзита может быть изменена только по согласию сторон или решению Стокгольмского арбитража.