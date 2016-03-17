Болгария и Турция заинтересованы в использовании украинской ГТС для закупки газа в ЕС

Болгария и Турция заинтересованы в использовании украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ для закупки природного газа из Европейского Союза, сообщил глава "Укртрансгаза" Игорь Прокопив на пресс-конференции в Киеве.

"Болгары и турки готовы покупать газ из Европы через территорию Украины", - сказал он.

По словам Прокопива, эти страны намерены осуществлять транзит газа для своих потребностей через Словакию, Украину, Молдову и Румынию.

При этом Турция и Болгария, как отметил глава "Укртрансгаза", также рассматривают вариант хранения газа в украинских хранилищах.

Прокопив уточнил, что компания уже провела переговоры с представителями "Болгаргаза" и "Молдавгаза", а также в начале апреля планирует провести переговоры с представителями Словакии.

"Я думаю, что 2016 год будет годом, когда газ реверсом пойдет не только в Украину, но и пойдет на юг Европы через Украину", - добавил Прокопив.

Читайте также"Укртрансгаз" спрогнозировал, каким будет объем транзита российского газа в этом году

Как сообщал УНИАН, Европейский парламент 21 января 2016 года принял резолюцию, в которой призвал страны – члены Европейского Союза не допустить строительства газопровода "Северный поток – 2", а также полностью использовать транзитный потенциал Украины, через территорию которой ежегодно в Европу поставляется около 40% от общего объема российского газа.