Разделение украинской ГТС и хранилищ газа на две компании займет до трех лет – "Укртрансгаз"

12:53, 17 марта 2016
Энергетика
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Сначала необходимо выделить подземные хранилища газа в отдельный филиал, чтобы оценить эффективность их работы и структуру затрат.

REUTERS

Разделение украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа на две отдельные компании с последующей ликвидацией "Укртрансгаза" займет до трех лет, сообщил глава "Укртрансгаза" Игорь Прокопив на пресс-конференции в Киеве.

"Разделение наших ПХГ и транспортных мощностей – это не так просто разделить компанию. Она сбалансирована, это один коллектив. Но когда мы общались со Всемирным банком, то пришли к согласию, что это период до трех лет", - сказал Прокопив.

При этом он сообщил, что сначала необходимо выделить подземные хранилища газа в отдельный филиал, чтобы оценить эффективность их работы и структуру затрат. Также он сообщил, что выделение "Укртрансгаза" из структуры "Нафтогаза" будет выполнено в 2016 году.

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Как сообщал УНИАН, по словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, Украине для сохранения статуса страны-транзитера российского газа в страны Европейского Союза необходимо привлечь к управлению своей газотранспортной системой европейскую компанию с безупречной репутацией.

Также, по его словам, прежде чем привлечь иностранного инвестора, необходимо создать независимого оператора по управлению ГТС, который должен быть отделен от "Нафтогаза".

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