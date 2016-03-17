РФ снизит поставки электроэнергии в Крым - в Севастополе вводят графики отключения света

С 19 по 26 марта в Севастополе намерены вводить графики временного ограничения подачи электроэнергии, сообщают в пресс-службе подконтрольного России правительства Севастополя.

Согласно данным «Крымэнерго», в указанный период «в соответствие с графиком ремонтных работ, выполняемых Министерством энергетики России, потребуется ограничение перетока электроэнергии в сечение «ОЭС Юга – Крым», пишут «Крым.Реалии».

Так, для Крыма снижение перетока электроэнергии составит: 19 и 20 марта (с 00.00 по 23.59) – до 250 МВт, 21, 22 и 23 марта – до 380 МВт, 24 и 25 марта – до 200 МВт, 26 марта – до 380 МВт, сообщают в ведомстве.

«В связи с этим ожидается снижение оперативного лимита для Севастополя. Для севастопольских потребителей временные ограничения подачи электроэнергии будут вводиться по действующему графику временного ограничения электроэнергии», – сказано в сообщении.

В Севастополе в ночь с 16 на 17 марта снизят лимит потребления электроэнергии на 16 МВт из-за проведения ремонтных работ на подстанции «Тамань – Славянская» в Краснодарском крае.

30 декабря 2015 года в оккупированный Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения, вероятно, в результате взрыва, электроопоры в Херсонской области. Сейчас ЛЭП, по которой передавалось в Крым до 250 мегаватт, восстановлена, однако электроэнергия в Крым не подается, так как закончилось действие контракта по поставкам электричества на полуостров, который с начала 2014 года аннексирован Россией.

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Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».