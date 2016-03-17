Нефтяные гиганты Shell и Aramco разделят совместный бизнес в США

Британско-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell и саудовская госкорпорация Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) подписали предварительное соглашение о будущем разделе совместного предприятия Motiva Enterprises.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе сторон, сообщает Slon.ru.

Окончательно договор о разделе активов пока не заключен. Финансовые условия сделки также еще не определены.

Motiva Enterprises действовало на нефтеперерабатывающем рынке США в течение 18 лет – СП было создано в 1998 году. Сначала в числе совладельцев организации была американская Chevron, но в 2002 году она из него вышла.

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В соответствии с условиями соглашения, самый большой в мире производитель нефти Saudi Aramco получит полный контроль в техасском НПЗ в Порт-Артуре – крупнейшем НПЗ в США. Кроме того, саудовской компании достанутся права на бренд Motiva, 26 топливных терминалов и эксклюзивные права на продажу топлива под маркой Shell в Техасе, на Среднем Западе и на юго-востоке США.

В свою очередь, Shell получит два НПЗ в Луизиане, девять терминалов и права на продажу продуктов под своим брендом Shell во Флориде, Луизиане и на северо-западе США.

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Суточный объем переработки на предприятиях Motiva превышал 1 млн баррелей нефти. Актив являлся крупнейшей инвестицией Саудовской Аравии на рынке США, указывает Bloomberg. Аналитики объясняют шаг разделить активы СП подготовкой Saudi Aramco к будущему IPO.