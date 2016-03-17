Нефть дорожает в надежде на договоренности о заморозке добычи

Цены на нефть приближаются к максимуму 2016 года после подтверждения предстоящей встречи производителей для переговоров о замораживании добычи.

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,58 до $40,91 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,67 до $39,13. В среду европейский эталон Brent подорожал на 4,1 процента, а американский WTI - на 5,8 процента, пишет Рейтер.

Катар в среду назвал время и место волнующей рынки встречи стран-производителей нефти: 17 апреля в Дохе. Экспортеры обсудят согласованный отказ от наращивания добычи ради восстановления цен. Россия заручилась обещанием Ирана принять участие в этой встрече.

По словам министра энергетики Катара Мохаммеда бен Салеха аль-Сада, эту идею поддержали около 15 входящих и не входящих в ОПЕК стран, на которые приходится 73 процента мировой добычи нефти.

Аналитики Phillip Futures сомневаются, что страны смогут договориться о снижении добычи.

"Сокращение добычи на этом этапе в перспективе может оказаться губительным. Необходимо избавиться от наиболее дорогостоящих видов добычи, а преждевременная поддержка ценам сведет на нет все достижения двух последних лет", - говорится в отчете Phillip Futures.

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Запасы нефти в США, по данным Управления энергетической информации, на прошлой неделе выросли на 1,3 миллиона баррелей при прогнозе повышения на 3,4 миллиона баррелей.

"Неожиданно слабый рост запасов в США тоже поддержал цены", - говорится в отчете банка ANZ.