Акционеры нефтегазовых компаний из-за падения цен недополучат более $7 миллиардов

Из-за падения цен на энергоресурсы акционеры компаний нефтегазового сектора в этом году недополучат более $7,4 млрд дивидендов. Решение об их сокращении приняли по меньшей мере десять таких компаний, сообщает Bloomberg.

Ранее агентство писало, что из-за низких котировок кризис обойдется отрасли в общей сложности в $100 млрд потерянных инвестиций и десятки тысяч рабочих мест.

Значительнее всего сократил дивиденды крупнейший в Северной Америке оператор сети трубопроводов и транспортных терминалов Kinder Morgan — на 75%, на $3,44 млрд. По словам основателя и председателя совета директоров компании Ричарда Киндера, такое решение некоторых шокировало. Kinder Morgan была вынуждена пойти на это, чтобы поддержать свой инвестиционный рейтинг и обеспечить стабильное обслуживание долга.

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Подобные аргументы привели Conoco Phillips ($2,42 млрд, или более чем на 65%) и Anadarko Petroleum ($447 млн, или более чем на 80%). Примером для них стали Marathon Oil, Eni SpA, Chesapeake Energy и Transocean, сократившие дивиденды в 2015 году, когда индустрия готовилась к обвалу цен, который, вероятно, станет сильнейшим за несколько десятков лет, отмечает агентство.

Крупнейшая в Испании нефтяная компания Repsol SA урезала дивиденды впервые за семь лет — после того, как получила чистый убыток в четвертом квартале прошлого года. Норвежская Statoil сохранила дивиденды в нынешнем объеме, но в феврале выплатила их не деньгами, а своими акциями, передает РБК.

Уменьшили выплаты канадские нефтегазовые компании Crescent Point Energy, Cenovus Energy и Husky Energy. Последняя выплатила дивиденды за 2015 год ценными бумагами, а в этом году ее акционеры не получат ничего. «Совет директоров продолжит ежеквартально рассчитывать объем дивидендов с целью восстановления долгосрочных выплат», — прокомментировала пресс-секретарь Husky Ким Гаттормсон.

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В 2016 году дивиденды сократили американские Cimarex Energy, Devon Energy, Noble Energy и Range Resources, а такде британская Amec Foster Wheeler, предоставляющая консалтинговые, инжиниринговые и управленческие услуги в нефтегазовом секторе.