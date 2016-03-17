Саудовская Аравия обогнала Россию по объемам добычи нефти по итогам января на 0,49%.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные Joint Organization Data Initiative (JODI).

По итогам января Саудовская Аравия добывала 10,23 млн баррелей в сутки, а Россия — 10,18 млн баррелей.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что встреча министров энергетики нефтедобывающих стран состоится в Дохе 17 апреля.

«Мы сегодня разговаривали с министрами различных стран, обсудили вопрос, касающийся даты проведения соответствующей встречи и консультаций между странами — членами ОПЕК и входящими в ОПЕК, и мы договорились, что такая встреча пройдет 17 апреля в Дохе», — сказал он тогда.

Читайте такжеНефтяные гиганты Shell и Aramco разделят совместный бизнес в США

16 февраля на переговорах в Дохе Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла договорились о заморозке добычи нефти на уровне января 2016 года. Власти ряда стран, в том числе Эквадора, Алжира, Нигерии и Омана, также поддержали данное решение. Иран не поддержал инициативу.