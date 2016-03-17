СМИ: Саудовская Аравия намерена отказаться от нефти

Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на агентство Bloomberg, которое цитирует министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими.

«Я не думаю, что существует более идеальная страна для возобновляемой энергетики, чем Саудовская Аравия», — заявил министр. Аль-Наими объясняет это изобилием солнечного света в королевстве, большим количеством неиспользуемых территорий, а также избытком песка. Это все, что необходимо для строительства солнечных электростанций.

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Тем не менее аль-Наими не верит в то, что страны в ближайшие 50 лет смогут полностью отказаться от нефти.

«В ближайшие 50 лет человечество не откажется от топлива, что, кстати, не так плохо», — заявил аль-Наими.

Саудовская Аравия не первый раз декларирует масштабные планы по диверсификации собственной экономики и снижению зависимости от экспорта нефти. В конце января 2016 года Саудовская Аравия представила масштабный план «отказа от нефти».