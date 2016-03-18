"Газпром" возобновил поставки топлива в Беларусь вопреки просьбе правительства

По данным железнодорожных экспедиторов, ООО «Предприятие промышленного железнодорожного транспорта» (входит в «Газпром») экспортировало с начала марта в Беларусь 8,5 тыс. т дистиллята газового конденсата (может использоваться как дизельное топливо и при производстве высокооктанового бензина). В феврале компания экспортировала всего 1,9 тыс. т, а в январе — 15 тыс. т.

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Снижение экспорта в феврале, скорее всего, объясняется итогами заседания правительственной комиссии по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК). Ее председатель, вице-премьер Аркадий Дворкович, рекомендовал «Газпрому» и «Татнефти» приостановить поставки нефтепродуктов в Беларусь, а Минэнерго, Минфину и Федеральной таможенной службе (ФТС) поручил разобраться в причинах резкого увеличения поставок дочерними предприятиями «Татнефти» и «Газпрома», следует из копии протокола комиссии.

«Дочка» «Татнефти», ООО «Татнефть-Транс», вообще не экспортировала нефтепродукты в Беларусь в феврале, свидетельствуют данные экспедиторов. Данных по поставкам «Татнефть-Транс» в марте пока нет.

Представитель «Газпрома» сказал РБК, что дочерние предприятия монополии увеличили поставки нефтепродуктов в Беларусь в 2015 году в связи с благоприятной конъюнктурой. Возобновление поставок в марте представитель комментировать отказался. В «Татнефти» ситуацию пока не комментируют.

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Как сообщили РБК два участника комиссии по ТЭКу, проблему резкого роста поставок нефтепродуктов поднял глава ФТС Андрей Бельянинов. Он говорил, что это приводит к сокращению поступлений в российский бюджет.

Объем поставок озвучен не был​, сказал один из участников совещания. В протоколе сказано, что компании должны предоставить в правительство копии документов и расчетов, связанных с уплатой таможенной пошлины при этих поставках. От профильных ведомств Дворкович ждет доклада о потерях бюджета.