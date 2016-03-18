Цены на нефть поднялись выше $40 за баррель

Фьючерсы на Brent подорожали на $0,02 до $41,56 за баррель, ранее поднявшись до максимума 2016 года $41,60, а фьючерсы на WTI - на $0,05 до $40,25, ранее достигнув $40,55. В четверг американский WTI подорожал на 4,5 процента, пишет Рейтер.

Цены прибавили более 50 процентов по сравнению с минимальными значениями этого года, так как несколько стран-производителей нефти встретятся 17 апреля в Дохе, чтобы договориться о прекращении повышения добычи.

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Аналитики предупреждают, что рост цен не оправдан реальными рыночными показателями.

"Фундаментальные показатели мирового рынка почти не изменились, а цены на нефть растут благодаря готовности инвесторов рисковать. Диалог между ведущими странами-производителями о добыче в лучшем случае приведет к решению заморозить производство, но не к его снижению, необходимому для восстановления равновесия на рынке", - говорится в отчете банка BNP Paribas.

По оценке аналитиков банка, мировые запасы нефти к концу первого полугодия вырастут на 1 миллион баррелей.