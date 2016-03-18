"Газпром" надеется на реализацию "Турецкого потока" после улучшения отношений с Анкарой

Российская госкомпания «Газпром» по-прежнему рассчитывает на возобновление переговоров по проекту газопровода «Турецкий поток» и надеется вернуться в конструктивное русло после нормализации отношений между Россией и Турцией.

Об этом рассказал член правления российской госкомпании Олег Аксютин, передает РИА «Новости».

«Сроки реализации проекта «Турецкий поток» будут уточнены после нормализации российско-турецких отношений до подписания межправсоглашений между нашими странами», — заявил Аксютин в ходе общего собрания Сибирского отделения РАН.

По его словам, реализация этого проекта позволит укрепить европейские позиции «Газпрома», а также снизить транзитные риски поставок газа в ЕС.

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Напомним, РФ и Турция в декабре 2014 года договорились о реализации проекта нового газопровода взамен "Южному потоку", однако межправсоглашение так и не было подписано. Строительство морской нитки "Турецкого потока" планировалось начать в июне 2015 года, но этого так и не произошло.

Затем отношения РФ и Турции обострились после того, как 24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. Была приостановлена работа межправкомиссии с Турцией по торгово-экономическому сотрудничеству, сопредседателями которой являются министры энергетики двух стран и в рамках которой обсуждались совместные энергопроекты.