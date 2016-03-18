Кабмин пока не принял решение о повышении цен на газ для населения с 1 апреля

Кабинет министров пока не принял решение о повышении минимального тарифа на природный газ для населения с 1 апреля 2016 года, которое предусматривалось прошлогодними договоренностями с ключевым кредитором Украины Международным валютным фондом.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«В меморандуме с МВФ была достигнута договоренность в прошлом году, что необходимо поднимать цену газа до 75% от импортной цены. И на сегодня такой уровень составляет 5 500 грн. Не 10 000, не 7 000, а 5 500, приблизительно. Но такого решения на данный момент нет», - сказал министр.

По его словам, говорить о повышении цен на газ для населения с 1 апреля некорректно, так как переговоры с МВФ еще продолжаются.

Как известно, минимальный тариф на газ для населения устанавливается в отопительный сезон для потребителей, использующих газ для отопления, а также для предприятий ТКЭ, которые оказывают услуги по централизованному теплоснабжению.

Тем не менее, глава Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк прогнозирует с 1 апреля повышение минимального тарифа на газ для населения и теплокоммунэнерго на 53%, до 5 тыс. 500 грн с НДС за тысячу кубометров с 3 тыс. 600 грн с НДС.

На текущий момент Украина и МВФ обсуждают широкий спектр вопросов в рамках второго пересмотра программы сотрудничества, который включает различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации.

Одобрение меморандума будет означать предоставление Украине третьего транша кредита от МВФ в размере 1,7 млрд долл. Получение третьего транша кредита является крайне необходимым для Украины, поскольку положительное решение МВФ позволит нашей стране привлечь еще 2,3 млрд долл. финансовой помощи – 1 млрд долл. в виде гарантий от правительства США, а также кредитные транши от Европейского Союза и Всемирного банка.