Коболев оценил потери "Газпрома" из-за реверса газа в Украину из ЕС в $6 миллиардов

Российский газовый монополист «Газпром» зимой 2015-2016 годов потерял около 6 млрд долл. доходов из-за закупок Украиной газа исключительно по реверсу из ЕС, сообщил на своей странице Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Прошлой зимой наш реверс стоил «Газпрому» около 6 млрд долл. потерянных доходов без учета судебных штрафов. Сколько этой - скоро узнаем», - сообщил Коболев.

По его словам, зима 2015-2016 - первая в истории независимой Украины, которую страна прошла без закупок газа в РФ.

«Зима 2015-2016 - первая в истории независимой Украины, которую мы все прошли в тепле и комфорте, и не приобретя ни одного кубического метра газа в РФ. И не из-за геополитики, а потому, что можем в Европе покупать дешевле, чем в Москве, столько, сколько Украине нужно», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 25 ноября 2015 года Украина прекратила закупку газа у России. По данным госкомпании «Укртрансгаз», Украина в 2015 году удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации - до 6,1 млрд куб. м, что является историческим минимумом для Украины. В 2014 году закупки газа составляли 19,6 млрд куб. м.

11 февраля министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что Украина планирует завершить этот отопительный сезон без закупки российского газа, а также имеет шансы и в следующем отопительном сезоне обойтись без импорта российского газа.

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Украина в 2016 году планирует сократить импорт природного газа по сравнению с 2015 годом на 20-30% - до 11-13 млрд куб. м с 16,4 млрд куб. м и осуществлять закупки преимущественно по реверсной схеме в странах Евросоюза.