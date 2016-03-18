Стоимость Brent впервые в этом году превысила $42

Мировые цены на нефть в пятницу днем вернулись к росту, нефть марки Brent впервые с 7 декабря 2015 года подорожала выше 42 долларов за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 12:54 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,42% - до 42,09 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,32% - до 40,73 доллара за баррель.

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Как сообщал УНИАН, цены прибавили более 50 процентов по сравнению с минимальными значениями этого года, поскольку несколько стран-производителей нефти встретятся 17 апреля в Дохе, чтобы договориться о прекращении повышения добычи.

Аналитики предупреждают, что рост цен не оправдан реальными рыночными показателями.