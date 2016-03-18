Банк России резко понизил базовый прогноз цены на нефть

Банк России ухудшил базовый прогноз по среднегодовой цене на нефть в 2016 году до 30 долларов за баррель с 50 долларов за баррель, ожидавшихся ранее, сообщает Прайм.

"Принимая решение о ключевой ставке, совет директоров Банка России исходил из ожиданий более низких, чем в декабрьском прогнозе, цен на нефть. На нефтяном рынке сохраняется избыток предложения на фоне замедления роста экономики Китая, расширения поставок нефти из Ирана и усиления конкуренции за доли рынка", - говорится в пресс-релизе регулятора по итогам совета директоров.

Поэтому, по мнению российского ЦБ, некоторое восстановление цен на нефть в последние недели может оказаться неустойчивым.

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"Учитывая это, Банк России заложил в обновленный базовый сценарий прогноза среднюю цену на нефть в 30 долларов США за баррель в 2016 году и ее постепенное повышение до 40 долларов США за баррель к 2018 году", - говорится в заявлении.