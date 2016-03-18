Абромавичус вернулся в Аукционный комитет – СМИ

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус вновь вернулся к работе в Аукционном комитете по продаже нефти сырой, газоконденсата и СУГ (АК). Об этом со ссылкой на источник в МЭРТ сообщает OilNews.

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"Айварас с прошлой недели снова ведет заседания АК и подписывает все протоколы", –рассказал собеседник издания.

Отмечается, что на протяжении месячного отсутствия Абромавичуса протоколы заседаний подписывала представительница Минэнергоугля Нила Дубенко.

По словам источника, деятельность комитета стала формальной: "Он превратился в технический орган. Мы работаем в рамках постановления КМУ №570. Для того чтобы комитет смог принимать решения, которые могли бы качественно повлиять на проведение аукционов госкомпаниями, необходимы изменения в закон "о нефти и газе".

Кроме того, сразу несколько источников заявляют, что в ближайшее время в составе аукционного комитета могут произойти ротации.

"Изменение состава комитета произойдет в независимости от того, будет ли сменен состав Кабмина в ближайшее время", – поделился ожиданиями чиновник Минэнергоугля.

Как сообщал УНИАН, отставка Абромавичуса вызвала наиболее острую реакцию в деловых кругах и дипломатическом сообществе, поскольку он прямо обвинил представителей фракции "Блока Петра Порошенко" в парламенте в давлении на Минэкономразвития.

Вслед за отставкой Абромавичуса заявления об отставке написали его заместители, включая торгового представителя Украины Наталью Микольскую. Обеспокоенность отставкой выразили послы 9 стран, включая страны "Большой семерки", представители МВФ и Госдепартамента США.