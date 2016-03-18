Суд запретил топ-менеджеру "Нафтогаза" Пасишнику покидать пределы Киевской области

Районный суд Киева запретил исполнительному директору госхолдинга «Нафтогаз Украины» Андрею Пасишнику до 12 мая 2016 года покидать пределы Киевской области без разрешения детектива Национального антикоррупционного бюро, а также изъял загранпаспорт Пасишника.

Соответствующее решение суд принял 14 марта.

Как известно, Пасишник является фигурантом расследуемого Антикоррупционным бюро дела о давлении на министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

Согласно судебным материалам, Пасишник на протяжении почти двух недель оказывал давление на министра Абромавичуса с целью занять вакантное место его заместителя, что, по мнению суда, является нарушением законодательства Украины и классифицируется как преступление.

Ранее в антикоррупционном бюро заявили, что Пасишник отказывается ходить на допросы к детективам.

В свою очередь суд обязал Пасишника прибывать по требованию детективов на допросы, а также не общаться в период следствия с министром Абромавичусом.

Как сообщал УНИАН, в феврале министр экономического развития и торговли Абромавичус заявил о попытке Администрации президента навязать ему Пасишника для того, чтобы курировать нефтегазовую отрасль страны.

При этом сам Пасишник сообщил, что претендовал на должность заместителя министра экономики, но решил отозвать свою кандидатуру.

Вместе с тем, 8 февраля народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко опубликовал скриншоты переписки Абромавичуса и Пасишника. Из обнародованной информации стало известно, что Пасишника на должность в Минэкономразвития продвигал первый зампредседателя фракции «БПП» Игорь Кононенко.

По заявлению Абромавичуса НАБУ открыло уголовное производство, в связи с чем «Нафтогаз Украины» временно отстранил Пасишника от исполнения обязанностей.

9 марта в Бюро сообщили, что по почте прислали Пасишнику документ о подозрении в совершении им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

В НАБУ сообщили, что Пасишник не явился на допрос из-за отъезда за границу на лечение.