"Нафтогаз" за год сократил убыток в 3,5 раза - до 25 миллиардов

Убыток национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины”, по предварительным данным, за 2015 год составляет 25 миллиардов гривень в сравнении с убытком на уровне 89 миллиардов гривень по результатам 2014 года.

Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив на заседании правительства в пятницу.

"В сравнении с 2014 годом, когда чистый консолидированный убыток "Нафтогаза" составлял 89 миллиардов гривень, ожидаемо за 2015 год он будет составлять 25 миллиардов гривень. Таким образом, компания улучшила свой консолидированный финансовый результат на 64,8 миллиарда гривень", - сказала она.

Также Ковалив подчеркнула, что номинационный комитет в течение 2-3 недель закончит отбор независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза", а компания подпишет с ними соответствующие контракты.

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Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины” в январе-сентябре 2015 года получил прибыль в размере 0,2 миллиарда гривень, в том числе благодаря увеличению тарифов для населения и промышленности, которое состоялось в рамках перехода к рыночным ценам на природный газ. При этом результат "Нафтогаза" не учитывает списания безнадежной задолженности, которое произошло в конце прошлого года.

НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

"Нафтогазу" принадлежат 100% акций крупнейшей в Украине газодобывающей компании "Укргазвыдобування", 100% акций оператора ГТС Укарины, компании "Укртрансгаз", 100% акций "Укртранснафты", 50%+1 акция "Укрнафты". Также "Нафтогазу" принадлежит 100% "Черноморнефтегаза", над которым компания потеряла контроль весной 2014 года после аннексии Россией Крыма.