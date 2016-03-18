Следом за Brent: стоимость WTI впервые с декабря превысила $41

Мировые цены на нефть в пятницу днем продолжают активно расти, нефть марки WTI впервые с 4 декабря 2015 года поднялась выше 41 доллара за баррель, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 14:07 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,02% - до 42,38 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,16%, до 41,07 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Цены прибавили более 50% по сравнению с минимальными значениями этого года на ожиданиях встречи крупнейших производителей сырья в Катаре в следующем месяце по поводу заморозки объема добычи.

Вместе с тем аналитики предупреждают, что рост цен неустойчив.

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"Рынок явно хочет подняться выше (данной отметки - ред.), но инвесторы проявляют осторожность на данных уровнях", - сказал агентству Bloomberg стратег Saxo Bank Оле Хансен (Ole Hansen).