Яценюк пригрозил главе "Турбоатома" увольнением
В случае дальнейшего препятствования проверкам на предприятии.
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк пригрозил главе “Турбоатома” Виктору Субботину уволить его в случае дальнейшего препятствования финансовым и аудиторским проверкам на предприятии.
Об этом он заявил на заседании правительства в пятницу.
“Если и в дальнейшем будет препятствовать - уволить руководителя”, - сказал он по результатам отчета Государственной финансовой инспекции о деятельности государственных компаний.
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Ранее глава Госфининспекции Лидия Гаврилова заявила о невозможности провести инициированные правительством финансовые проверки на ряде крупнейших государственных предприятий.
По ее словам, сложности с проверками фиксировались на предприятиях «Укргазвыдобування», «Центрэнерго» и «Турбоатом».
Гаврилова сообщила, что руководство «Турбоатома» в принципе оспорило возможность проведения проверок в суде и всячески препятствует проведению проверок с 25 декабря прошлого года. «Сейчас Госфининспекция также оспаривает эти препятствования в суде», - сказала она.
В целом, по словам Гавриловой, Госфининспекция провела проверки на 25 крупнейших госпредприятиях и выявила финансовые нарушения на 7,5 млрд грн.