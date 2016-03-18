Яценюк пригрозил главе "Турбоатома" увольнением

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк пригрозил главе “Турбоатома” Виктору Субботину уволить его в случае дальнейшего препятствования финансовым и аудиторским проверкам на предприятии.

Об этом он заявил на заседании правительства в пятницу.

“Если и в дальнейшем будет препятствовать - уволить руководителя”, - сказал он по результатам отчета Государственной финансовой инспекции о деятельности государственных компаний.

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Ранее глава Госфининспекции Лидия Гаврилова заявила о невозможности провести инициированные правительством финансовые проверки на ряде крупнейших государственных предприятий.

По ее словам, сложности с проверками фиксировались на предприятиях «Укргазвыдобування», «Центрэнерго» и «Турбоатом».

Гаврилова сообщила, что руководство «Турбоатома» в принципе оспорило возможность проведения проверок в суде и всячески препятствует проведению проверок с 25 декабря прошлого года. «Сейчас Госфининспекция также оспаривает эти препятствования в суде», - сказала она.

В целом, по словам Гавриловой, Госфининспекция провела проверки на 25 крупнейших госпредприятиях и выявила финансовые нарушения на 7,5 млрд грн.