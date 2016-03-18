"Укрнафта" выступает против практики отзыва спецразрешений

Крупнейшая в Украине нефтедобывающая компания "Укрнафта" обеспокоена сообщением Государственной службы геологии и недр о возможном приостановлении действия 16 специальных разрешений на пользование недрами и выступает против продолжения подобной практики, которая может привести к частичному прекращению добычи нефти уже в 2016 году, говорится в сообщении компании.

«Речь идет о месторождениях как в Восточном, так и в Западном нефтепромысловых регионах. Основанием их отзыва (лицензий - УНИАН) называются причины, которые преимущественно относятся к существующим “историческим” обязательствам по уплате рентного налога. В противном случае – ссылаются на причины, которые были уже решены», - говорится в сообщении «Укрнафты».

«Приостановление действия этих спецразрешений приведет к прекращению добычи только в текущем году около 320 тысяч тонн нефти и 210 миллионов кубических метров природного газа», - добавили в компании.

По мнению «Укрнафты», действия Госгеонедр сделают невозможной уплату компанией прогнозируемого рентного налога за разработку соответствующих месторождений в размере около 1 млрд грн в течение следующих 12 месяцев.

Кроме того, отмечается в сообщении компании, отзыв 16 спецразрешений приведет к последствиям, подобным тем, которые наблюдались после недавнего отзыва трех предыдущих спецразрешений.

«От прекращения добычи пострадает население, зависимое от газа, который добывается на соответствующих месторождениях. Одно из указанных разрешений касается Верхне-Масловецкого месторождения во Львовской области, на котором ПАО «Укрнафта» недавно начало бурение новой эксплуатационной скважины. Сейчас бурение скважины приостановлено, а руководство оценивает дополнительные возможности для дальнейшей минимизации операционных затрат», - говорится в сообщении.

«В условиях снижения мировых цен на нефть приостановление действия специальных разрешений является наиболее радикальной мерой, от которой не выигрывает ни компания, ни государство. Практика отзыва спецразрешений уменьшит налоговые поступления в бюджет. Это не позволит компании выполнить существующие налоговые обязательства, платить текущие ежемесячные налоги в государственный и местные бюджеты, поскольку объемы добычи нефти и газа будут значительно снижены», - цитирует пресс-служба главу «Укрнафты» Марка Роллинса.

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.