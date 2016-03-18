ЕК написала письма Украине и России: предлагает провести переговоры по газу в ближайшее время

Европейская комиссия направила письма российской и украинской сторонам с предложением провести переговоры об условиях закупки и транспортировки газа в ближайшее время.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин после заседания правительства в пятницу.

"Письмо нам написал Шефчович (вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович - УНИАН), это формальная часть, он такое же письмо написал российской стороне. Там формулировка “в течение ближайшего времени провести переговоры", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в начале марта Шефчович предлагал провести трехсторонние переговоры по газу с Украиной и Россией в конце текущего отопительного сезона, который должен завершиться к 15 апреля 2016 года.

Также он призвал Украину готовиться к следующему отопительному сезону и новым переговорам с "Газпромом", так как Стокгольмский арбитраж до конца 2016 года не успеет разрешить газовые споры между "Нафтогазом" и российским монополистом.