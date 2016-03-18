Руководство "Центрэнерго" хотят сменить до конца апреля

Фонд государственного имущества Украины инициирует проведение общего собрания акционеров выставленной на приватизацию энергогенерирующей компании "Центрэнерго" до конца апреля этого года, на котором будут рассмотрены вопросы переизбрания членов правления, наблюдательного совета, ревизионной комиссии.

Об этом в ходе выступления на заседании Кабинета министров Украины сказал первый заместитель главы Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ) Дмитрий Парфененко.

"Мы объявили общее собрание, где в повестку дня включили все вопросы: переизбрание правления, наблюдательного совета, ревизионной комиссии, приведение уставных документов в соответствие с законодательством. Все общие собрания по всем акционерным обществам, вне зависимости от сферы их подчинения, должны пройти до 30 апреля включительно", - сообщил Парфененко.

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Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины вечером в пятницу, 26 февраля, передало 78,3% акций "Центрэнерго" Фонду госимущества для последующей приватизации.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк 18 февраля на заседании правительства поручил Минэнерго в ближайшее время передать акции компании "Центрэнерго" в управление Фонду госимущества для дальнейшей приватизации.

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин заявил о готовности передать акции компании в ФГИУ, а также выразил уверенность, что действующее руководство госкомпании победит в объявленном кадровом конкурсе.

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Справка УНИАН. ПАО "Центрэнерго" является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. "Центрэнерго" поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.