Топ-менеджеров "Укргазвыдобування" должна проверить СБУ - эксперт

Украинские спецслужбы должны тщательно проверить руководителей государственной газодобывающей компании "Укргазвыдобування" на предмет сотрудничество с российскими спецслужбами.

Об этом заявил директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

По его словам, привлечение россиян к руководству украинскими стратегическими предприятиями несет повышенный риск передачи секретной информации спецслужбам Российской Федерации.

"Риск есть. Надо тщательно подбирать менеджмент "российского происхождения". И это касается не только стратегических предприятий, таких как "Укргазвыдобування", но стратегических в политическом и идеологическом смысле активов, таких как СМИ", - отметил эксперт.

По его мнению, в случае малейшего подозрения на сотрудничество с Россией чиновниками должны заниматься украинские спецслужбы.

"Это работа спецслужб. Они должны за этим следить. Если есть такие риски, если есть подозрения и сомнения, то их нужно мониторить и отбраковывать", - пояснил Вадим Карасев.

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Как сообщалось, топ-менеджмент ГП "Укргазвыдобування", сформированный из бывших сотрудников российских нефтяных компаний, обвинили в работе в интересах российских спецслужб. Об этом в парламенте заявил народный депутат Михаил Головко. По его словам, глава правления украинской газодобывающей компании Олег Прохоренко провел "радикальное" обновление менеджмента, и теперь новое руководство состоит из россиян, причем многие из них продолжают иметь российское гражданство. Злоупотребляя своим служебным положением, российские менеджеры "Укргазвыдобування" занимаются расхищением государственных средств и "уничтожают газодобывающую отрасль Украины".

"Украинская газодобывающая отрасль оказалась под контролем спецслужб Российской Федерации", - отметил Михаил Головко.

Парламентарий обратился в СБУ и Генпрокуратуру с требованием проверить деятельность "российской команды" главы госкомпании Олега Прохоренко, которая угрожает экономической и информационной безопасности Украины, а также ставит под угрозу государственную тайну.