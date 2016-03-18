Коболев рассказал, сколько стоит импортируемый в Украину газ

Цена импортируемого в Украину газа на данный момент составляет около 200 долларов за тысячу кубометров с учетом затрат на его транспортировку, сообщил журналистам глава национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев после заседания правительства в пятницу.

"За 180 долларов мы покупаем. После входа в Украину импортная цена с учетом входа составляет порядка 200 долларов за тысячу кубометров", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, в конце января министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявлял, что стоимость импортного природного газа для Украины из Европейского Союза снизилась до 190 долларов за тысячу кубометров, что ниже той цены, которую предлагает российский "Газпром".