Минэнергоугля выплатит шахтерам более 157 миллионов долга по зарплате

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины намерено в ближайшие дни направить 157,4 миллиона гривень на погашение задолженности по зарплате за 2015 год перед шахтерами государственных угольных предприятий, сообщает пресс-служба ведомства.

"Работникам предприятий угольной промышленности в ближайшие дни будет выплачено 157,4 миллиона гривень бюджетных средств в счет погашения задолженности по заработной плате за 2015 год", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что эти средства предусматривались к выплате в апреле 2016 года. Однако благодаря сотрудничеству Минэнергоугля и Минфина удалось добиться возможности выплаты указанной суммы в марте.

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Как сообщал УНИАН, в начале марта Министерство энергетики и угольной промышленности направило 63,7 миллиона гривень государственным угольным предприятиям для погашения задолженности по заработной плате перед шахтерами.

В планах министерства привлечь из бюджета 2,5 миллиарда гривень на модернизацию и дотации государственных угольных предприятий, что позволит в течение года стабилизировать их работу.

Справка УНИАН. За январь-февраль 2016 года государственные шахты добыли 1,047 тысячи тонн угля, или 15,9% от общего объема добычи в стране. Сокращение добычи на госпредприятиях за 2 месяца составило 16,1%.