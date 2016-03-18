Климкин обсудил с Шефчовичем вопросы реформирования газового сектора Украины
Сегодня в рамках визита в Брюссель Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с вице-президентом ЕК по вопросам Энергетического Союза Марошем Шефчовичем.
Об этом сообщает департамент политики и коммуникаций ведомства.
Как отмечается в сообщении, во время встречи особое внимание было уделено вопросам реформирования газового сектора Украины, привлечению европейских инвестиций в украинскую газотранспортную систему, увеличению реверсных поставок газа в Украину с территории государств-членов ЕС.
Климкин призвал Еврокомиссию к дальнейшей твердой позиции в вопросах энергетической солидарности с Украиной и в этом контексте к противодействию строительству политически мотивированных газопроводов в обход нашей страны, таких как Северный поток 2.
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Со стороны ЕК было отдельно отмечено надежность Украины как транзитера газа в Европу.
Было отмечено, что приведение украинского энергетического сектора в соответствие с Третьего энергетического пакета предоставляет дополнительные возможности для дальнейшего развития партнерства Украины с ЕС в этой сфере.
Во время встречи также были обсуждены дальнейшие совместные действия в контексте завершения 31 марта с.г. срока действия «зимнего пакета» об условиях закупки Украиной российского природного газа, подчеркивается в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия направила письмо российской и украинской сторонам с предложением провести переговоры относительно условий закупки и транспортировки газа в ближайшее время.