Климкин обсудил с Шефчовичем вопросы реформирования газового сектора Украины

Об этом сообщает департамент политики и коммуникаций ведомства.

Как отмечается в сообщении, во время встречи особое внимание было уделено вопросам реформирования газового сектора Украины, привлечению европейских инвестиций в украинскую газотранспортную систему, увеличению реверсных поставок газа в Украину с территории государств-членов ЕС.

Климкин призвал Еврокомиссию к дальнейшей твердой позиции в вопросах энергетической солидарности с Украиной и в этом контексте к противодействию строительству политически мотивированных газопроводов в обход нашей страны, таких как Северный поток 2.

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Со стороны ЕК было отдельно отмечено надежность Украины как транзитера газа в Европу.

Было отмечено, что приведение украинского энергетического сектора в соответствие с Третьего энергетического пакета предоставляет дополнительные возможности для дальнейшего развития партнерства Украины с ЕС в этой сфере.

Во время встречи также были обсуждены дальнейшие совместные действия в контексте завершения 31 марта с.г. срока действия «зимнего пакета» об условиях закупки Украиной российского природного газа, подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия направила письмо российской и украинской сторонам с предложением провести переговоры относительно условий закупки и транспортировки газа в ближайшее время.