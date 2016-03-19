Сыроид: Присутствие граждан РФ на руководящих постах в "Укргаздобыче" - это издевательство над украинцами

Об этом заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид, комментируя заявление нардепа Михаила Головко о необходимости провести проверку топ-менеджмента ГП «Укргаздобыча», которое сформировано из бывших высокопоставленных сотрудников российских нефтяных компаний.

«В условиях войны присутствие россиян на любых руководящих постах – это издевательство над украинцами. Они ведут подрывную деятельность и работают в интересах российского правительства», - заявила Сыроид.

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Политика поддержал глава Радикальной партии Олег Ляшко.

«К сожалению, агентуры российской в Украине еще очень много. И власть ничего не делает, чтобы навести в этом плане порядок», - заявил он.

По его словам, «по идее» должна проводится проверка при назначениях топ-менеджеров на стратегических предприятиях, но ее качество не выдерживает критики.

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Напомним, на брифинге в Верховной Раде народный депутат Михаил Головко заявил, что глава правления крупнейшей украинской государственной газодобывающей компании «Укргаздобыча» Олег Прохоренко провел «радикальное» обновление топ-менеджмента, и теперь новое руководство состоит из бывших сотрудников государственных компаний Российской Федерации, причем многие из них продолжают иметь российское гражданство. По мнению нардепа, деятельность этих людей «направлена против основ национальной безопасности Украины». Есть все основания утверждать, что люди, которых Прохоренко привел в «Укргаздобычу», злоупотребляя своим служебным положением, занимаются расхищением государственных средств.

В частности, депутат требует проверить гражданство руководителя направления закупок товаров и услуг ПАО «Укргаздобыча» Андрея Токаря, начальника управления по закупкам товаров и услуг Андрея Голубицкого, директора по вопросам безопасности Григория Супруна, советника главы правления ПАО «Укргаздобыча» Андрея Хоменко, а также директора по формированию методологии закупок НАК «Нафтогаз Украина» Романа Беляги. Именно Беляга, по мнению Головко, осуществляет «теневое руководство» газодобывающей компанией.