Энергохолдинг Ахметова за год увеличил убыток почти в два раза - до 37 миллиардов

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в 2015 году увеличил чистый убыток по сравнению с 2014 годом почти в два раза, - до 37,399 млрд грн с 19,648 млрд грн, говорится в финансовом отчете компании.

Согласно отчету, консолидированная выручка ДТЭК в 2015 году увеличилась по сравнению с 2014 годом на 1,8% - до 93,622 млрд грн с 91,946 млрд грн.

Сообщается, что в 2015 году ДТЭК сократил почти в три раза прибыль до вычета налогов (EBITDA) - до 4,087 млрд грн с 12,019 млрд грн в 2014 году.

"Высокие темпы инфляции, увеличение стоимости технологического топлива, оборудования и расходных материалов, а также повышение железнодорожного тарифа привели к росту затрат при производстве электроэнергии, которые не были компенсированы установленным тарифом для ТЭС ДТЭК Энерго", - говорится в отчете ДТЭК.

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Как сообщал УНИАН, ДТЭК в 2015 году сократил производство электроэнергии на 20% - до 38,284 млрд кВт-ч по сравнению с 47,8 млрд кВт-ч за 2014 год. Добыча угля компанией в 2015 году сократилась на 22,7% - до 28,7 млн тонн с 37,1 млн тонн в 2014 году.

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «ДТЭК Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».

Компания «Сервис-Инвест», «ДТЭК ПЭС-Энергоуголь», «ДТЭК Донецкоблэнерго» и ПАО «Днепрооблэнерго» представляют сегмент передачи и продажи электроэнергии.

В состав ДТЭК входит «Киевэнерго», которое генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве.