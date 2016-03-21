Нефть отступает от максимумов года на новостях из США

Цены на нефть снизились в понедельник, ещё дальше отступив от максимумов 2016 года, пробитых на прошлой неделе, на фоне беспокойств относительно перепроизводства, так как число буровых установок в США выросло впервые с декабря.

По данным компании Baker Hughes, в США прибавилась одна буровая установка, тогда как в течение 12 недель их количество сокращалось, пишет Рейтер.

Утром фьючерсы на WTI снизились на 67 центов, или 1,6 процента, до $38,77 за баррель. В пятницу WTI подорожала до $41,20 за баррель, что стало самым высоким показателем с начала декабря, а затем просела почти на 2 процента до $39,44.

Фьючерсы на Brent подешевели на 34 цента до $40,86 за баррель, в прошлую сессию поднявшись до $42,54 за баррель.

"Восстановление цен на нефть в прошлом месяце, кажется, привело к стабилизации количества рабочих буровых установок в сланцевом секторе США", - говорится в клиентской записке ANZ.

"После падения в течение 6 месяцев подряд количество буровых установок в США увеличилось на одну до 387, показали данные Baker Hughes".

Глобальный переизбыток нефти привёл к обвалу цен на чёрное золото с максимумов середины 2014 года выше $100 за баррель до минимумов 12 лет ранее в этом году, в связи с чем Brent подешевела почти до $27 за баррель, а WTI - до $26 за баррель.

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Сокращение добычи, уменьшение роста запасов и повышение спроса на топливо в США помогли нефтяным котировкам восстановиться.

Ралли цен на нефть в последние два месяца было обусловлено также предложением ОПЕК заморозить производство на уровне января.