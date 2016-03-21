Ирак впервые в истории начал экспорт газа

В воскресенье, 20 марта, Ирак в первые в истории начал экспорт сжиженного природного газа (СПГ), передает ZN.UA со ссылкой на Associated Press.

Пресс-секретарь иракского министерства нефти Асем Джихад сообщил, что судно, на борту которого находится 10 тысяч куб футов (около 300 куб. м) газового конденсата, выдвинулось из порта Умм-Каср, что расположен на берегу Персидского залива.

Читайте такжеОПЕК в феврале снизила добычу нефти: лидер падения - Ирак

Асем Джихад не стал разглашать покупателя и стоимость отправленного газа, но добавил, что следующая поставка СПГ из Ирака состоится в конце марта.